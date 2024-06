Petrobras aprova retomada de operações da fábrica de fertilizantes Araucária Nitrogenados

A Diretoria Executiva da Petrobras aprovou, na quinta-feira, 6, o retorno das atividades operacionais da fábrica de fertilizantes Araucária Nitrogenados (Ansa), subsidiária integral da companhia. A fábrica, localizada no Paraná, está hibernada desde 2020 e a previsão é que a operação seja reiniciada no segundo semestre de 2025.

Segundo a companhia, serão iniciados os procedimentos necessários à retomada da fábrica, incluindo a publicação dos editais para contratação de serviços de manutenção e de materiais críticos.

Com a decisão, a Petrobras autoriza também que a Ansa celebre acordo e efetue a contratação dos antigos empregados, condicionada à homologação do acordo pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST).