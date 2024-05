Prédio dos Correios no Bairro de Fátima, em Fortaleza, será revitalizado

A previsão é que a reforma fique pronta em 2026 Crédito: FÁBIO LIMA

O prédio dos Correios da rua Deputado Oswaldo Studart, que está em desuso desde abril de 2011, será revitalizado e abrigará o Complexo Operacional e Administrativo - COA Prado. Ele fica em Fortaleza, no Bairro de Fátima, próximo ao terminal rodoviário Engenheiro João Thomé. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A obra de revitalização foi inserida no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal e deverá ser finalizada em 2026, conforme O POVO apurou e confirmou com a estatal.

De acordo com informação dos Correios, o complexo abrigará área administrativa da empresa no Estado, além dos Centros de Entrega de Encomendas (CEE) e de Distribuição Domiciliar (CDD).

No Estado, os investimentos do novo PAC somam R$ 23 bilhões. No Brasil, foram selecionadas 6.778 obras e empreendimentos nos 26 estados e no Distrito Federal, alcançando 59% dos municípios brasileiros.

Com as propostas escolhidas, o Ceará receberá aportes do Governo Federal para realizar 393 obras, com foco em acesso a serviços de saúde, educação, esporte e cultura. A previsão é que os benefícios alcancem mais de 8,1 milhões de cearenses, 92% da população do Estado. Assim, 159 dos 184 municípios foram contemplados. Especificamente a obra dos Correios entra no tema inclusão digital e conectividade e está caracterizada como construção de centro de serviços postais em Fortaleza, mas não há detalhamento de valores ou o que acontecerá com os outros centros da empresa na Oliveira Paiva ou no Centro de Fortaleza. Ocupação de 2015 No histórico do prédio, em fevereiro de 2015, o local já chegou a ser ocupado por um grupo, de cerca de 250 pessoas, organizado pelo Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB). Entre os ocupantes havia famílias com crianças, gestantes e idosos, que viviam em áreas de risco da cidade. Na ocasião, informações oficiais dos Correios já abordavam a intenção de reformar o local e transformá-lo em um complexo com agência para atendimento ao público, unidades administrativas e de distribuição de cartas e encomendas.