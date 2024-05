Profissionais da saúde aprovados em concurso são convocados

A nomeação dos profissionais da saúde será publicada no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira (29)

Mais 295 novos profissionais da Saúde aprovados em concurso do Governo do Ceará serão convocados.

O anúncio foi realizado nesta quarta-feira, 29 de maio, pelo governador Elmano de Freitas (PT), para reforçar a rede pública do Ceará. A nomeação será publicada hoje no Diário Oficial do Estado (DOE).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O concurso, realizado em 2021, conta com 21 vagas destinadas a médicos, 10 vagas para a área administrativa e 264 vagas para a área assistencial, que inclui enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos e técnicos de enfermagem.