Imposto de renda 2024: Prazo para envio da declaração acaba nesta sexta, 31

Termina nesta sexta-feira, 31, prazo para os contribuintes entregarem a declaração do imposto de renda. Até as 7h de hoje, cerca de 92% da meta estipulada para o Ceará já havia sido cumprida.

No total, já foram entregues 904.724 das 980.538 declarações esperadas, faltando, ainda, cerca de 75 mil contribuintes.

Levando em consideração as declarações que foram entregues, de acordo com dados divulgados no Site da Receita Federal, 44,1% optaram por por pré- preenchidas e 96,3% foram baseadas nas entregues no ano anterior.