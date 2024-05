Geração de empregos: Ceará é o 2º estado do NE e Fortaleza lidera no N/NE

Ceará registrou 5,6 mil empregos formais em abril Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A geração de empregos no Ceará registrou 5.678 novos postos em abril, ficando em segundo lugar dentre os estados do Nordeste. Ficou atrás somente da Bahia (10.649). Já no acumulado de 2024 são 16.780 novos empregos. O destaque foi para Fortaleza, que foi a primeira cidade da Região e também comparada ao Norte em saldo de empregos, que chegou a 3.503 no em abril. Atualmente são, portanto, 737.999 trabalhadores com carteira assinada. Em quantidade de criação de vagas, a Cidade ficou à frente de Recife (3.500), Salvador (3.250) e Manaus (3.170). No acumulado do ano (janeiro a abril), Fortaleza registra 12.330 postos e, em 12 meses, são 32.974.

Com isso, a Cidade respondeu por 61,6% das vagas do Ceará em abril e 73,4% no acumulado do ano. No País, a capital cearense é o sexto município em geração de postos de trabalho em abril dentre as mais de 5.570 localidades brasileiras. E no Ceará o nível de ocupação formal atingiu o total de 1.370.114 empregos com carteira assinada. E o saldo no mês passado vem de 50.529 admissões e 44.851 demissões.

Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, e foram divulgados nesta quarta-feira, 29 de maio. Dos setores cearenses que mais renderam, o primeiro foi o de serviços (2.940), seguido de indústria (1.084), construção civil (953) e comércio (775). Já em relação aos salários médios de admissão para abril, o Ceará apresenta valor de R$ 1.872,95, acima da média do Nordeste (R$ 1.840,03). Quando se analisam os setores mais marcantes em Fortaleza, lideram serviços (2.211), indústria (660), construção civil (485) e comércio (148). Além disso, a capital cearense tem saldo positivo maior até mesmo que 14 estados brasileiros como Mato Grosso (2.999), Maranhão (2.978), Mato Grosso do Sul (2.567), Rio Grande do Norte (2.691), Piauí (2.072), Sergipe (1.570), Tocantins (1.464), Acre (1.267), Amapá (902), Paraíba (739), Rondônia (724), Roraima (480), Pernambuco (-1.103) e Alagoas (-1.607). Sobre os resultados, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), destacou em live nas redes sociais que o Estado está no caminho certo de gerar emprego e renda.