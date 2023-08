Empregos: Ceará é o que mais contrata no Nordeste; veja números

O setor de serviços representa 41,6% do total de admissões em julho, seguido dos setores de comércio (20,3%) e construção civil (17,3%). Foram os homens os mais admitidos no período, com 4.246, contra as 2.244 mulheres.

O Ceará foi o estado do Nordeste que mais empregou no mês de julho, com o saldo positivo de 6.490 vagas. Na comparação com o mês de junho , que foi o melhor até agora em empregabilidade neste ano, houve queda de 2,3%.

Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Fortaleza, no mesmo mês, contratou quase a metade do saldo total do Estado (3.209), e tem destaque para os setores de serviços e construção civil.

Este é o sexto mês seguido de saldo positivo na balança de empregos do Ceará.

Em junho, o setor que tinha mais contratado no Ceará foi o de construção civil (2.395), que apresentou um recuo em julho, passando para terceiro lugar, sendo ultrapassado pelos setores de serviços e comércio.

No ano, o Ceará está com saldo positivo de 27.565, sendo o setor de serviços o que mais empregou, até agora, em 2023, com 20.386, seguido do setor de construção civil, com 5.681.

Ainda na avaliação de janeiro a julho de 2023, os setores que apresentaram saldo negativo, ou seja, demitiram mais do que contrataram, foram indústria (-820) e agropecuária (-212).