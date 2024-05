Sarto pede ajuda à ministra Dweck para dar celeridade a concurso de urbanização na Praia do Futuro

O concurso será realizado pelo município e o Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB/CE). Crédito: Adalberto Marques/MGI

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT-CE), reuniu-se com a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, para solicitar mediação junto à Advocacia Geral da União (AGU) na aprovação de um termo de referência. Este termo viabilizará a realização de um concurso nacional de ideias para a urbanização da Praia do Futuro. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O concurso será realizado pelo município e o Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB/CE). "A ideia é selecionar a melhor proposta de urbanização para a área compreendida entre as Ruas Ismael Pordeus e a foz do Rio Cocó", de acordo com nota enviada pela Prefeitura. Em Brasília, o encontro desta quinta-feira, 23, avaliou tais iniciativas conjuntas de fomento da economia na Praia do Futuro, que foi enquadrada como área de potencial desenvolvimento sustentável da atividade turística em janeiro deste ano por meio do decreto nº 15.530.