Lançamento do Voa Brasil é adiado, agora devido às enchentes que afetam o RS, diz ministro

"O programa está pronto e estamos ajustando detalhes com a Casa Civil", disse ele. "Planejávamos apresentá-lo agora, mas, devido à situação no Rio Grande do Sul, todos os esforços da equipe ministerial estão voltados para ajudar o Estado", completou.

Na entrevista, o ministro pontuou que, embora o programa - originalmente pensado para oferecer passagens aéreas a R$ 200 - esteja pronto, atualmente o foco do governo federal está em atender à emergência no Rio Grande do Sul, que segue afetado por chuvas intensas.

Retomada das discussões

A expectativa, conforme apontou, é que as discussões sobre o lançamento do programa - com foco em aposentados do INSS e estudantes do Prouni - sejam retomadas ainda em junho. "Esperamos retomar as discussões em junho para finalizar e lançar o programa. Inicialmente, ele beneficiará aposentados com até dois salários mínimos, atingindo cerca de 22 milhões de brasileiros."

Anunciado em março de 2023, o lançamento do Voa Brasil já sofreu vários adiamentos.