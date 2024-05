Cearenses participam dos grupos de trabalho da Reforma Tributária; veja quem são

Três cearenses estão participando dos grupos de trabalho (GT) criados pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), na noite de terça-feira, 21, para discutir a regulamentação da reforma tributária.

No primeiro grupo, estão os deputados Moses Rodrigues (União-CE) e Luiz Gastão (PSD-CE), no intuito de, junto com os outros parlamentares, analisar e debater o projeto de lei complementar (PLP) Nº 68/24.

Esse PLP institui a Lei Geral do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), a Contribuição Social sobre Bens e Serviços (CBS) e o Imposto Seletivo (IS), contando com a maioria dos normativos que regulamentam a reforma.