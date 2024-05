Preço da batata cai no atacado pelo segundo mês seguido em abril, mostra Conab

A batata comercializada nos principais mercados atacadistas ficou mais barata pelo segundo mês seguido em abril. A maior queda foi registrada na Central de Abastecimento (Ceasa) de Santa Catarina, com redução de 25,1% em comparação com as cotações de março. Os preços ficaram mais baixos mesmo com a menor oferta do tubérculo, uma vez que a demanda pelo produto também caiu. Isso é o que mostra o 5º Boletim mensal do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro (Prohort), da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), divulgado nesta segunda-feira, 20.

A pesquisa da Conab considera as cinco hortaliças (batata, cenoura, cebola, tomate e alface) com maior representatividade na comercialização nas principais Ceasas do País e que registram maior destaque no cálculo do índice de inflação oficial (IPCA).

Conforme comunicado da estatal, o comportamento de preço da batata pode não se repetir em maio. Isso porque, no início deste mês, a média dos preços nas Ceasas está acima de abril. De acordo com a análise da Conab, este pode ser um sinal de início do período de entressafra do tubérculo, uma vez que há uma tendência de o pico da safra das águas ter passado, e ter se iniciado a safra da seca/inverno, que ainda não é suficiente para pressionar as cotações.