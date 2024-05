Governo Federal abre vagas para curso gratuito de formação de pilotos

Estão abertas as inscrições até o dia 31 de maio para o curso de extensão para piloto de aviação civil , ofertado pela Universidade Federal Rural do Semiárido (Ufersa) em parceria com o Governo Federal por meio do Programa Asas para Todos .

Na primeira etapa de seleção serão pré-selecionados 200, sendo 100 homens e 100 mulheres preferencialmente. Segundo a Anac “O projeto se incumbirá de pagar as taxas referentes ao exame teórico de Piloto Privado de Avião (PPR)”. Desses candidatos serão selecionados 20, também divididos de forma igualitária em cada gênero. Além destes 80 devem ficar no cadastro reserva.

Como se inscrever

Para realizar a inscrição o candidato precisa ser maior de 18 anos, fazer parte da população cadastrada no Cadastro Único (CadÚnico), ser brasileiro, ter ensino superior completo ou em conclusão (faltando no máximo dois semestres) e não possuir licença de piloto de avião. As inscrições serão feitas por meio de formulário eletrônico específico. Todas as informações sobre o processo seletivo, incluindo o edital, estão disponíveis no portal da Fundação Guimarães Duque.

Mais notícias de Economia