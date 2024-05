Anac realiza audiência nesta quinta sobre transporte aéreo de animais

A sessão ocorrerá nesta quinta-feira, dia 2, a partir das 14 horas, no auditório da Agência, em Brasília (DF), e será transmitida pelo canal da agência reguladora no YouTube

A sessão ocorrerá a partir das 14 horas, no auditório da Agência, em Brasília (DF), e será transmitida pelo canal da Anac no YouTube .

A pressão por mudanças ocorre após a morte do cachorro Joca no voo G3 1527 entre o Aeroporto de Fortaleza (CE) e Guarulhos (SP).

Porém, se o serviço for ofertado, a lei prevê a responsabilidade destas pelos animais transportados desde o embarque até o recebimento, aplicando-se as disposições constantes do contrato firmado entre as partes.

O texto, que aborda as condições gerais do transporte aéreo de animais no contexto de voos de passageiros, destaca ainda que, nos casos de dano causado ao animal de estimação ou de assistência emocional no decorrer do transporte, o transportador aéreo deverá indenizar o passageiro.

Transporte aéreo de animais: saiba como propor mudanças

A agência reguladora reforça que esta é a oportunidade para que as pessoas possam dar sugestões sobre o transporte aéreo de animais em aviões.

Para participar, os interessados devem se inscrever até as 11 horas do dia 2 de maio por meio do e-mail [email protected]. É preciso informar se a participação oral será realizada de forma presencial ou virtual, pela ferramenta Microsoft Teams.

A audiência integra o processo de participação social aberto pela Anac no dia 29 de abril para ouvir a sociedade. Até o dia 14 de maio, é possível enviar contribuições por meio de formulário eletrônico disponível na página de consulta setorial da Agência.

Mais notícias de Economia