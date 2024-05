Anac vai endurecer regras para transporte de animais por aéreas

De acordo com a Anac, será realizado um processo de escuta da sociedade por meio de canais de participação social na próxima semana para tomada de subsídios buscando revisar e aprimorar a Portaria nº 12.307/23, que dispõe sobre as condições gerais para o transporte de animais aplicáveis ao transporte aéreo de passageiros, doméstico e internacional.

As companhias aéreas também se comprometeram a apresentar, em 10 dias, propostas e sugestões para aprimorar a referida portaria. Além de estudar, em caráter emergencial, a viabilidade da implementação do serviço de rastreabilidade de animais transportados em porão de aeronaves.

Na próxima terça-feira, dia 30, o Ministério vai ouvir também representantes do Congresso Nacional para traçar estratégias de como melhorar a qualidade do serviço de transporte aéreo animal no País e analisar projetos de lei, em tramitação no Congresso Nacional, relativos ao tema.