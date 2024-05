Hapvida lucra R$ 83 milhões no 1º trimestre e deixa analistas otimistas

Hapvida tem ações listadas na Brasil, Bolsa, Balcão (B3). Crédito: Thais Mesquita em 10/06/2022 / O POVO

A operadora de saúde Hapvida registrou um lucro líquido de R$ 83,3 milhões no primeiro trimestre deste ano, superando as expectativas de analistas do mercado financeiro, que veem com otimismo os sinais de recuperação operacional da companhia, mas mantêm cautela. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Os analistas Guilherme Vianna, Luis Assis e Luis Degaspari, da Genial Investimentos, citam que a empresa reportou resultados positivos devido às estratégias de reajuste agressivo no ticket médio — valor mensal dos planos —, que cresceu 10,6% na base anual, e ao controle de custos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Observamos a geração de caixa livre e diminuição do endividamento da companhia como os principais pontos a serem destacados nesse trimestre", pontuaram. A sinistralidade também foi mencionada como positiva, registrando 68%.