Lucro líquido recorrente da B3 cai 7,1% em 12 meses, para R$ 1,130 bi no 1º trimestre

A B3 reportou lucro líquido recorrente de R$ 1,130 bilhão no primeiro trimestre de 2024, queda de 7,1% em comparação com o mesmo intervalo de 2023, mas uma alta de 6,9% frente ao quarto trimestre do ano passado.

O lucro líquido atribuído aos acionistas, que exclui itens não recorrentes, ficou em R$ 949,5 milhões, uma queda de 12,8% em 12 meses e alta de 3,7% no comparativo trimestral.

O Ebitda recorrente somou R$ 1,573 bilhão no primeiro trimestre, queda de 3% na comparação anual e alta de 7,8% em relação ao quarto trimestre. A margem Ebtida caiu para 71,3% no primeiro trimestre, 214 pontos-base abaixo do primeiro trimestre de 2023 e 618 pontos-base acima do quarto trimestre.

As receitas totais somavam R$ 2,466 bilhões, 0,2% acima do primeiro trimestre de 2023 e 1,1% abaixo do quarto trimestre.