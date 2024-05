Além do CNU, veja os concursos adiados após inundações no Rio Grande do Sul

Concurso unificado: as provas foram adiadas após as inundações no Rio Grande do Sul Crédito: © Arte/EBC

O Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), que seria realizado no dia 5 de maio, não foi o único processo seletivo adiado em razão das inundações no Rio Grande do Sul. Pelo menos outros quatro certames nacionais tiveram a data da prova suspensa temporariamente. Vale lembrar que o CPNU é o edital com o maior número de candidatos já realizado no País. O adiamento dele ocorreu dois dias antes da data marcada para a realização dos exames.

Em todo o Brasil, serão 3.665 locais de aplicação e 75.730 salas. Além disso, há 2,144 milhões de candidatos inscritos no processo seletivo, que disputarão 6.640 vagas oferecidas por 21 órgãos públicos federais.

Veja abaixo os outros concursos de âmbito nacional adiados: Concurso do Banco Central é adiado após enchentes no RS Em razão da situação de calamidade pública no Rio Grande do Sul, o Banco Central decidiu adiar a data do concurso público para a contratação de 100 novos servidores.

O certame seria realizado no dia 19 de maio e ainda não há definição sobre nova data. Segundo o BC, será necessário aguardar a normalização das condições em Porto Alegre, onde as provas serão aplicadas. A autoridade monetária informou ainda que o concurso conta com 1.100 inscritos no Rio Grande do Sul, o que equivale a cerca de 3% dos mais de 38 mil candidatos. "O adiamento não trará nenhum impacto financeiro para o Banco Central", complementou a instituição. Concurso do Inmetro é adiado após tragédia no RS Sem data divulgada para a realização, a suspensão temporária das provas do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) também se deu porque a cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, é uma das localidades de realização de provas.