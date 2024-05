Inundações no RS: últimas notícias no estado atingido pelas chuvas

O desastre mobilizou os três Poderes que se uniram na reconstrução dos locais, evacuação da população e entrega de ajuda. Voluntários têm se revezado para prestar assistência aos desalocados. Congresso Nacional e União querem liberação de recursos emergenciais para serem enviados para as regiões.

O Brasil vem acompanhando a situação que o estado do Rio Grande do Sul vive desde a semana passada após fortes chuvas. Conforme a Defesa Civil, 388 dos 497 municípios gaúchos foram atingidas por inundações. Já passa de 1,3 milhão o total pessoas afetadas.

A prefeitura de Porto Alegre confirmou nessa segunda-feira, 6, que mais de 9 mil pessoas estão abrigadas em 60 locais da capital gaúcha após as fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde a semana passada.

Em publicação na rede social X, antigo Twitter, o Ministério das Relações Exteriores do Uruguai informou que vai enviar ao Brasil um helicóptero para ajudar no resgate das pessoas.

Diante da tragédia que afeta o Rio Grande do Sul, países vizinhos ofereceram ajuda ao Brasil. Entre eles, Argentina, Uruguai e Venezuela informaram estar à disposição do governo brasileiro.

O governo de Javier Milei deixou a disposição para o Brasil:

Brigada composta por 20 efetivos e cães da Polícia Federal Argentina



Especialistas em logística da Comissão Capacetes Brancos



1 avião para transporte de pessoas e/ou carga



3 helicópteros para transporte e evacuação



Equipamento móvel de saúde com pessoal médico



Mergulhadores táticos da Marinha Argentina



Unidades de engenharia com embarcações



2 plantas de purificação de água



Caixas de pastilhas purificadores de água

Inundação: VEJA quais cidades foram atingidas pelas chuvas no RS

Inundações no RS: Água invade centro tecnológico e data center é desligado

O governo do Rio Grande do Sul informou nesta segunda-feira, 6, que irá desligar o sistema de processamento de dados estaduais. A medida foi tomada para evitar um colapso da rede após a sede do Procergs (Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação S.A) ser inundada devido às enchentes na capital, Porto Alegre.

A água atingiu o quadro elétrico, no-breaks e geradores, conforme o governo estadual, depois que as casas de bombas que operam na região do centro foram desativadas.

Com o desligamento do sistema, sites do governo e serviços podem ficar inoperantes. Foram mantidos sistemas da Defesa Civil, Saúde e Segurança Pública em razão da crise enfrentada pelo estado, segundo o centro.

Inundações no RS: Câmara aprova decreto que reconhece calamidade no estado

A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta segunda-feira, 6, o projeto de decreto legislativo (PDL) 236/2024 enviado pelo governo federal que reconhece o estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul até 31 de dezembro de 2024. A medida ainda deve ser aprovada pelo Senado.

Com isso, os limites e prazos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal poderão ser suspensos, facilitando e acelerando o repasse de recursos federais para o estado afetado por enchentes, na maior crise climática de sua história.

O dinheiro usado nessa finalidade também não estará sujeito à limitação de empenho. A medida também permite ao Rio Grande do Sul e a seus municípios ampliar operações de crédito e o recebimento de transferências voluntárias.

Inundações no RS: Entrega do IR é prorrogada para agosto

Os moradores dos municípios gaúchos afetados pelas enchentes no estado receberão mais três meses para pagarem o Imposto de Renda. Uma portaria da Receita Federal publicada em edição extraordinária do Diário Oficial da União adiou, de 31 de maio para 31 de agosto, o prazo de entrega nas localidades atingidas.

A portaria prorrogou também todos os tributos federais, incluindo parcelamentos, e o cumprimento de obrigações acessórias, de pessoas físicas e de empresas. Além disso, a Receita suspendeu, até 31 de maio, a prática de atos processuais em processos administrativos de interesse de contribuintes domiciliados nos municípios atingidos.

As famílias afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul também poderão receber uma linha de crédito especial para a reconstrução de casas, disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O crédito se somará ao repasse de verbas ao governo gaúcho e às prefeituras das localidades atingidas pelo evento climático extremo.

com Agência Brasil

Atualizada às 11 horas de 7/5/2024