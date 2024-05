CVM adia provas de concurso para 23 de junho devido a enchentes no RS

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e a Fundação Getulio Vargas (FGV) comunicaram o adiamento, para 23 de junho deste ano, da aplicação das provas de concurso, agendadas para 26 de maio.

A mudança, que se estende a todo o território nacional, ocorre em razão das fortes chuvas que assolam o estado do Rio Grande do Sul e da situação de calamidade pública reconhecida pelo governo federal. Os horários seguem os horários previstos no edital de abertura.