Fortaleza tem o segundo menor preço médio da gasolina comum dentre as capitais

Em duas comparações, a cidade de Fortaleza e o estado do Ceará figuraram como o segundo e o terceiro menor preço médio do litro da gasolina comum no Brasil, respectivamente.

Acontece que entre todas as capitais brasileiras, o valor médio nos postos de combustível de terras alencarinas ficou em R$ 5,56 o litro. Igual a Campo Grande, a R$ 5,56, e atrás de São Luís, com R$ 5,43.

Quando se fala do Estado, a precificação ficou em R$ 5,67, igualando com a média do Mato Grosso do Sul, mas perdendo para Maranhão, a R$ 5,64, e São Paulo, com R$ 5,63.