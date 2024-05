Preço do diesel cai e gasolina se mantém estável no Ceará; veja valores

Preço médio do diesel nos postos de combustível do Ceará caiu para R$ 6,07 em uma semana, mas ainda é acima do registrado nacionalmente (R$ 5,89)

O valor do litro do diesel no Ceará caiu enquanto o da gasolina apresentou estabilidade na última semana. Os dados são da pesquisa semanal da Agência Nacional do Petróleo (ANP), divulgada neste sábado, 27. Veja todos os preços dos combustíveis mais abaixo.

Conforme o levantamento, o diesel encontrado nos postos de combustível do Estado caiu de R$ 6,12 para R$ 6,07 em uma semana, mas ainda é acima do registrado nacionalmente (R$ 5,89). Além disso, o valor mínimo encontrado foi de R$ 5,85 enquanto o máximo foi de R$ 6,39.

Assim, a quantia média do litro do diesel permanece acima da observada para a gasolina. Esta, por sua vez, não apresentou variação e se manteve por R$ 5,70. Já o maior valor no Estado era de R$ 6,39 e o menor R$ 5,37. No Brasil, o combustível tem uma média superior (R$ 5,84).