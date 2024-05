Festas juninas: ganho com direitos autorais poderia ser 25% maior, diz Ecad

Festa junina em 2021, durante a pandemia de Covid-19 Crédito: Bárbara Moira

Entre os meses de junho e julho, o calendário de eventos no Brasil vive uma das maiores manifestações da cultura nacional: as tradicionais festas juninas. É nessa época, também, que muitos profissionais da classe artística contam com os direitos autorais arrecadados para manter a cadeia da música viva — uma garantia assegurada pela Lei de Direitos Autorais (9610/98) e acompanhada por todo o País pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad). Em 2023, a entidade distribuiu R$ 5,5 milhões em direitos autorais no segmento de festas juninas, o que contemplou mais de 17 mil profissionais brasileiros entre compositores, intérpretes, músicos, editores e produtores fonográficos — um crescimento de 54% em comparação ao ano anterior. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Somente no Ceará, que apresentou um aumento de 12% na comparação com 2022, foram R$ 20 milhões arrecadados — dos quais Fortaleza registrou uma participação de 68% (R$ 13 milhões), o maior recolhimento com direitos autorais de execução pública de música do Estado.

Com um crescimento de 72%, as festas juninas foram responsáveis por arrecadar R$ 543 mil desse total e a previsão é de que o número suba para R$ 548 mil em 2024, sinaliza o Ecad. Campanha nacional reforça importância da arrecadação com direitos autorais Conforme atesta o Escritório, o aumento do valor distribuído para a classe artística é consequência da campanha de conscientização da instituição e das negociações em prol do cumprimento da legislação brasileira. Este ano, a campanha será intensificada em estados como Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Sergipe, Maranhão, Piauí e Amazonas em razão das negociações com governos municipais e estaduais com essa finalidade, destaca o Escritório.

A iniciativa visa esclarecer aos organizadores de eventos que o fato de não ter finalidade de lucro não é um requisito para a dispensa da cobrança. Eventos públicos ou particulares, sejam gratuitos ou com ingressos, não podem utilizar música sem a autorização dos autores e sem o pagamento dos direitos autorais de execução pública.



“Intensificamos a campanha de conscientização deste ano porque não é possível que os organizadores das festas de São João não reconheçam o direito da classe artística. Muitos compositores vivem do direito autoral e nem todos sobem ao palco ou ganham cachê musical. Os organizadores deveriam fortalecer a cultura de suas regiões, cumprindo a legislação”, diz a superintendente do Ecad, Isabel Amorim. Amorim cita a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no fim de 2023, em ação do Escritório contra o munícipio paulista de Cerquilho (SP), que reforça a jurisprudência de que a administração pública, empresas e demais entidades sem fins lucrativos devem pagar os direitos autorais pelas músicas utilizadas em eventos em geral: “A cobrança de direitos autorais de músicas executadas em eventos promovidos por entes públicos não está condicionada à obtenção de lucro e, com isso, os festejos juninos devem remunerar os compositores”.

Em entrevista ao O POVO, a superintendente explica que há uma percepção de que esses tradicionais festejos têm crescido nos últimos anos, mas que, “muitas vezes, eles não têm se comprometido com o direito autoral”. “A gente conseguiria, tendo uma conscientização maior e uma inadimplência menor, poderia e deveria aumentar entre 25 a 30%. E isso faz muita diferença. Esse dinheiro vai para o bolso dos titulares”, afirma. “Para se ter uma ideia da importância dessa arrecadação, no Carnaval e no São João durante a pandemia nós usamos dinheiro nosso para fazer adiantamentos a titulares que já tinham um histórico de recebimentos. Porque a gente sabe que muita gente ali vive disso. Muitas vezes você está falando em titulares que recebem R$ 30 mil e aquela é a única receita que eles têm em 1 ano”, detalha.

Isabel Amorim ainda destaca que a inadimplência, de modo geral, é maior no Nordeste do que em regiões como Sul e Sudeste. “E o Brasil, diferente de outros mercados em outros países, tem uma influência muito grande de músicos internacionais, mas quase 70% da arrecadação é para música local. Se você olhar as 20 músicas mais tocadas no rádio, duas são internacionais, as demais são brasileiras”, pontua.