8 momentos inesquecíveis na carreira da Madonna

Em 1984, Madonna apresentou “Like a Virgin”, canção que faz referência a uma virgem ser tocada pela primeira vez – no MTV Video Music Awards – e causou polêmica ao aparecer de bustiê e uma fivela com os dizeres “BOY TOY” (brinquedo de menino).

Durante a sua carreira, a rainha do pop levantou várias bandeiras, entre elas, o direito de as mulheres falarem abertamente sobre sexualidade. Tanto que, em 1992, ela lançou o disco “Erotica” e o livro fotográfico “Sex”, que fala justamente sobre romper tabus sexuais e mostra a cantora em fotos sensuais, respectivamente.

Nos anos de 1990, o HIV era pouco conhecido e muito associado à comunidade LGBTQIAPN+, que sofria com manifestações contra a sua orientação. Para apoiar essa população e levar informação, a artista lançou o disco “Like A Prayer”, que, junto da versão física e o encarte das letras, tinha um cartão com informações sobre a doença.

Não obstante, a calcinha da cantora também acabou aparecendo, o que não era comum. O burburinho foi tanto que seu empresário da época chegou a declarar que a sua carreira havia terminado. Porém, as avaliações do VMA foram boas e, de lá para cá, vários artistas tentaram aparecer com algo do tipo.

Madonna foi pioneira na moda com sutiã cônico (Imagem: Grey82 | Shutterstock)

4. Sutiã cônico

O sutiã cônico é uma tendência que conquistou as famosas, porém o que muitos não sabem é que quem deu origem a esse item foi a rainha do pop. Para a turnê de “Blond Ambition”, Madonna pediu ao estilista francês Jean Paul Gaultier – em uma carta expressando toda a sua admiração – que criasse todos os figurinos da tour. Em resposta, o profissional criou visuais incríveis que são referências até hoje.

5. Polêmico beijo triplo

No VMA de 2003, a cantora protagonizou mais um dos icônicos momentos que entraria para história de sua carreira. Desta vez, ela deu um beijo triplo com Britney Spears e Christina Aguilera, que foi um dos episódios mais comentados da apresentação.

6. Espetáculo no Super Bowl

Em 2012, Madonna performou no Super Bowl e levou até quem não é fã da artista à loucura. A apresentação foi uma das mais comentadas na época e contou com uma megaprodução, que incluía desde palco pirotécnico até a colaboração de artistas do Cirque Du Soleil. Neste dia, também foi registrada a polêmica imagem da cantora M.I.A mostrando o dedo do meio para o público, criticada posteriormente pela rainha do pop.

7. Apelo por legislações mais seguras nos EUA

Mesmo depois de quebrar tantas barreiras, a artista continua lutando por melhorias sociais. Em 2019, ela lançou o clipe “God Control”, do álbum “Madame X”, que tem mensagens de apoio ao movimento para restringir o uso de armas nos Estados Unidos. O vídeo também conta com imagens que simulam um tiroteio em uma boate e fotos que ilustram o uso de armas por crianças.

8. Feat. com a Anitta

Ainda no álbum “Madame X”, a rainha do pop fez uma das colaborações que declarou de vez o seu amor pelo Brasil. Na música “Faz Gostoso”, ela escolheu a cantora Anitta para compartilhar os vocais e trazer uma versão de funk à música.