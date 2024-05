Ceará é reconhecido estado livre da febre aftosa sem vacinação; entenda

"É resultado de um grande trabalho em conjunto com os municípios, secretarias e entidades. A participação de todos contribuiu para uma mudança histórica em nossa pecuária."

Com isso, a última campanha de vacinação contra febre aftosa no Ceará foi realizada até a última terça-feira, 30 de abril. Já o prazo para declarar a quantidade imunizada segue até o próximo dia 15 de maio.

"Será a última vez que vacinaremos o nosso rebanho contra a febre aftosa. Agradeço a todos os servidores da Adagri (Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará) e demais órgãos do Governo do Estado pelo empenho nessa luta", complementou o governador.