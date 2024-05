Governo Federal antecipa campanha contra febre aftosa no Ceará e mais 4 estados

Também vacinam pela última vez até o dia 30 de abril: Bahia, Maranhão, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Roraima, Sergipe e parte do estado do Amazonas.

A antecipação foi realizada por meio do Ofício Circular nº 28/2024, enviado no dia 15 de abril aos entes da Federação, com meta de conclusão até o dia 30, sem possibilidade de prorrogação.

O Ministério de Agricultura e Pecuária (Mapa), antecipou a campanha de vacinação contra febre aftosa para o mês de abril no Ceará e também nos estados de Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte.

A decisão foi tomada pelo Departamento de Saúde Animal da Secretaria de Defesa Agropecuária do Mapa, após reunião com a equipe gestora do Plano Estratégico do Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa (PE-PNEFA) e avaliação das condições técnicas.

O objetivo do adiantamento é que a vacinação juntamente com a realização das demais ações descritas no PE-PNEFA resultem em avanço sanitário, colaborando para o reconhecimento do território brasileiro como livre de febre aftosa sem vacinação até 2026.

Para realizar a transição de status sanitário, os estados e o Distrito Federal precisam atender aos critérios definidos no Plano Estratégico, que está alinhado com as diretrizes do Código Terrestre da Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA).