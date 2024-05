Inscrições para estágio na ArcelorMittal encerram nesta terça, 30

A ArcelorMittal Pecém empresa instalada no Complexo do Pecém Crédito: DIVULGAÇÃO

As inscrições para o programa de estágio ArcelorMittal Pecém 2024 encerram nesta terça-feira, dia 30. Ao todo, são ofertadas 50 vagas para residentes em São Gonçalo do Amarante, Caucaia e Paracuru. Das vagas ofertadas, 40 são para estudantes de nível Técnico e 10 para estudantes do nível Superior. O programa conta com a parceria do Instituto Euvaldo Lodi (IEL Ceará), da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O contrato será de até dois anos, com renovação anual, para a carga horária de cinco horas por dia.