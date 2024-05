Saldo líquido de emprego formal é positivo em 244.315 vagas em março, revela Caged

Após a criação de 306.708 vagas em fevereiro (dado revisado nesta terça-feira, 30), o mercado de trabalho formal registrou um saldo positivo de 244.315 carteiras assinadas em março, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados pelo Ministério do Trabalho. O resultado do terceiro mês de 2024 decorreu de 2.262.420 admissões e 2.018.105 demissões. Em março de 2023, houve abertura de 194.372 vagas com carteira assinada, na série ajustada. Este é o melhor resultado para o mês na série histórica do Novo Caged iniciada em 2020 (sem ajustes). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O mercado financeiro esperava um avanço no emprego no mês, e o resultado veio acima da mediana das estimativas de analistas consultados pelo Projeções Broadcast, que indicava a abertura de 190 mil postos de trabalho. O número veio dentro do intervalo de estimativas, que variavam entre 110 mil a 258.734 vagas.

No acumulado dos três primeiros meses de 2024, o saldo do Caged já é positivo em 719.033 vagas. No mesmo período do ano passado, houve criação líquida de 536.869 postos formais. A abertura líquida de 244.315 vagas de trabalho com carteira assinada em março foi novamente puxada pelo desempenho do setor de serviços no mês, com a criação de 148.722 postos formais, seguido por comércio, que abriu 37.493 vagas. Já a indústria gerou 35.886 vagas em março, enquanto houve um saldo de 28.666 contratações na construção civil. Por sua vez, na agropecuária houve fechamento de 6.457 vagas no mês.