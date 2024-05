Concurso AMC: resultado final é divulgado; saiba como consultar

A Prefeitura de Fortaleza, por meio do Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh), divulgou nesta terça, 30, o resultado final do concurso público para a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).

Agora, os 128 candidatos aprovados serão convocados, nomeados e lotados na AMC, obedecendo à ordem crescente de classificação final.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dentre as atribuições dos agentes estão a operação, fiscalização e educação para o trânsito, além do controle e disciplinamento do tráfego, com o objetivo de salvar vidas.