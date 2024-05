RZK vai investir na construção de usinas solares no Ceará em parceria com Santander

Ao todo, serão investidos R$ 200 milhões e o pagamento será feito pelo arrendamento das usinas para a Fit Energia, subsidiária do Santander

A RZK, do grupo Rezek, vai investir na construção de usinas solares no Ceará, em parceria com o Santander.

O acordo de longo prazo prevê o lançamento de 13 usinas até 2025, totalizando 40 megawatts-pico (MWp) de capacidade instalada na modalidade de geração distribuída (GD). Além disso, ocorrerá por meio da subsidiária do banco, a Fit Energia. As informações são do Valor Econômico.

Ao todo, serão investidos R$ 200 milhões e o pagamento será feito pelo arrendamento das usinas para a Fit. Além do Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Piauí, Mato Grosso e Distrito Federal também serão contemplados.