Medicamentos para pessoas com TDAH estão em falta em farmácias

Medicamentos utilizados por pessoas com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), como a Ritalina, estão em falta nas farmácias. A informação foi confirmada por Maurício Filizola, presidente do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos no Ceará (Sindusfarma-CE) e colunista do O POVO.



De acordo com Filizola, a falta do medicamento se dá pela baixa reserva de metilfenidato, princípio ativo utilizado pela indústria farmacêutica para fazer o remédio.