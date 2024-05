Grupo Edson Queiroz troca gestão do conselho de administração e mira ampliação dos negócios

Um dos maiores conglomerados empresariais do País, o Grupo Edson Queiroz (GEQ) anunciou a troca na presidência do seu conselho de administração, com a saída do conselheiro e acionista Igor Queiroz, em uma mudança já planejada devido à conclusão do seu mandato em 2024. Agora, o conselheiro e acionista Edson Queiroz Neto assume a gestão do colegiado em meio ao movimento da companhia de mirar a ampliação dos negócios.

O trabalho do conselho visa garantir o bom funcionamento nas tomadas de decisão em diferentes áreas de atuação. “Nós somos iguais lá, todos nós somos conselheiros e eu tenho uma função a mais que é de presidir”, disse Edson em apresentação do GEQ, nesta sexta-feira, 26, ao Grupo de Líderes Empresariais do Ceará (Lide Ceará). O intuito do evento era compartilhar experiências do grupo para auxiliar outros empreendimentos.

De acordo com o presidente-executivo do GEQ, Carlos Rotella, o conglomerado pretende ampliar o seu envolvimento no setor de energia por meio da empresa Nacional Gás, a qual já atua com o gás liquefeito de petróleo (GLP). “Se nós pudermos ampliar as fontes de energia disponíveis para ter um maior portfólio de comercialização, pode ser interessante, mas isso vai depender muito das oportunidades que aparecerem no mercado.”