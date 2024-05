Presidente da Enel Ceará consegue habeas corpus pouco antes de depor em CPI no Ceará

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 14-04-2024: José Nunes, novo presidente da Enel Ceará, em entrevista para Rádio O Povo CBN. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

O presidente da Enel Ceará, José Nunes de Almeida Neto, obteve habeas corpus preventivo pouco antes da participação dele em uma oitiva na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga as ações da empresa no Estado. A decisão do desembargador Francisco Luciano Lima Rodrigues, do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). Pelo habeas corpus, o presidente da concessionária de energia elétrica tem o direito de permanecer em silêncio sem risco de ser preso. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O documento chegou aos parlamentares na manhã desta terça-feira, 24, e foi comunicado pelo relator da CPI, o deputado estadual Guilherme Landim (PDT).

“Não sabemos o porquê de tanto medo, para precisar de um habeas corpus preventivo para não ser ouvido na condição de investigado, mas de testemunha. Algo de se estranhar muito. Esperamos que ele venha a contribuir com a CPI, que fale a verdade aqui", disse o parlamentar ao O POVO. Após, Landim publicou um vídeo, junto do presidente da CPI, Fernando Santana (PT), onde o parlamentar questiona: "Para quê um habeas corpus, se não tem nada a esconder?". "Bom, é o que temos, vamos interrogá-lo, mesmo com esse habeas corpus em mãos, respeitando a Justiça. A supresa é que o presidente vem com medo de ser preso", afirmou Santana. Veja abaixo