Vulcabrás, no Ceará, consegue R$ 100 milhões no BNDES para exportação

O crédito é para duas operações do segmento de vestuário, com spread reduzido em até 60% da linha do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) Exim Pré-embarque.

Os recursos são recebidos pelo cliente no Brasil, com o compromisso de comprovar a exportação dos produtos posteriormente.

Além disso, a amortização do financiamento é feita diretamente com o agente financeiro repassador ou com o próprio BNDES.

“O financiamento às exportações de empresas brasileiras é uma ação estratégica do BNDES no governo do presidente Lula, porque fortalece a indústria nacional, torna ela competitiva no mercado internacional e gera empregos dentro do país”, frisou o diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES, José Luís Gordon.

Planos com desconto: Clientes antigos também tem direito a promoções novas



Mais notícias de Economia