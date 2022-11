Vulcabras vai pagar R$ 91 milhões em dividendos

A Vulcabras, maior empresa atuando no setor calçadista, registrou mais um semestre de crescimento recorde. Com uma receita bruta de R$ 764,7 milhões, a companhia cresceu 20,7% em relação ao terceiro trimestre de 2021 e atingiu seu melhor trimestre da história.

O ganho de sinergia da operação entre as 3 marcas traz uma margem Ebitda recorrente de 20,2% e uma margem líquida recorrente de 15,1%. Com os resultados, a companhia anunciou também que realizará o pagamento de dividendos no valor de R$ 91 milhões para os investidores.

A empresa é responsável por fabricar marcas como Mizuno, Olympikus e Under Armour, entre outras. que tiveram um bom crescimento depois que acabaram as restrições causadas pela pandemia da Covid-19, e trouxeram novos consumidores e ganhos de participação nas vendas dos principais varejos do país.

Pedro Bartelle, CEO da Vulcabras, disse que a companhia está no caminho certo: “Seguimos convictos da consistência dos nossos planos de crescimento e da continuidade da consolidação da Vulcabras como a maior gestora de marcas esportivas do Brasil”, concluiu.



Segmentos que mais cresceram

De acordo com balanço da empresa, com uma receita de R$ 553,5 milhões (18,4% superior a 3T21), a divisão de calçados segue com crescimento acelerado. "A ampliação de atuação em novos segmentos, como a alta performance na Olympikus e treino e basquete para Under Armour, trouxe novos consumidores para as marcas e ganho de participação nas vendas nos principais varejos do país", informa a empresa.



O canal de e-commerce da companhia manteve a sua curva de crescimento acelerado e por mais um trimestre mais que dobrou o seu faturamento versus o 3T21, com receita de R$ 38,4 milhões e crescimento de 128,6%.



Outro destaque do terceiro trimestre deste ano foi a divisão de vestuário e acessórios, com crescimento de 88,4% em faturamento comparado com o terceiro trimestre de 2021, e 57% de aumento no preço médio.



Tamanho da Vulcabras no mercado

Fundada em 1952 com sede em Jundiaí (SP), a Vulcabras possui mais de 17 mil colaboradores divididos em cinco unidades: nas duas plantas fabris localizadas em Horizonte (CE) e Itapetinga (BA); no centro administrativo em Jundiaí (SP), no Centro de Distribuição em Extrema (MG) e no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento localizado em Parobé (RS).

No exterior a Vulcabras marca presença em mais de 15 países, com atuação robusta principalmente na América Latina, onde conta com 50 lojas exclusivas no Peru e Chile.

