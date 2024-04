Horizonte: os avanços do município que celebra 37 anos

Os números não deixam dúvidas. Horizonte cresce de forma acelerada. De acordo com o último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a cidade é a 18ª mais populosa do Ceará. Entre os 18 primeiros lugares, Horizonte foi o município que mais cresceu – são 35,46% mais gente em 2022 do que em relação à última década, em 2010.

De olho no futuro, a administração municipal já prepara novos investimentos para que Horizonte continue entre os líderes da economia cearense – como resultado, em 2024 celebra parceria com o Grupo J. Macêdo. O segredo? Boa localização, investimento em qualificação profissional e um pacote de atrativos para instalação e permanência de novas empresas.

Em paralelo, a industrialização foi responsável por tornar Horizonte um dos maiores polos industriais do Brasil, tendo também alavancado o Produto Interno Bruto (PIB) da região. Hoje, a cidade ocupa a 9º colocação entre os municípios com maior participação no PIB cearense (R$ 1,09 bilhão), de acordo com os mais recentes dados do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), referentes a 2021 e divulgados em dezembro de 2023.

A Prefeitura destinou um terreno de 130 mil m2 para a instalação da unidade do Grupo J. Macêdo, que contará com uma fábrica de massas, além de um Centro de Distribuição, que atenderá as regiões Norte e Nordeste do País. O projeto entra em operação no final de 2025 e já prevê ampliações futuras. A prefeitura estima que sejam criados inicialmente mais de 250 empregos diretos.