Puxada pela alimentação, Grande Fortaleza registra inflação de 0,28% em março

A Grande Fortaleza obteve uma inflação de 0,28% em março de 2024, sendo a sexta maior taxa do Brasil no mês, dos 16 locais pesquisados. O resultado é abaixo do registrado no mês anterior (0,84%), porém, é acima do percentual apontado nacionalmente (0,16%). Confira a lista dos produtos com maiores variações mais abaixo. Os dados foram apresentados nesta quarta-feira, 10, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que mede a inflação oficial, por meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Levando em consideração apenas a variação nos últimos 12 meses, o aumento foi de 4,72%. Já no acumulado no ano o crescimento foi de 1,81%. Com isso, o índice ficou acima da média do Brasil nas duas comparações, com taxas de 3,93% e 1,42%, respectivamente. Entre os nove grupos analisados pela pesquisa, seis registraram alta. São eles: alimentação e bebidas (0,73%), habitação (0,64%), vestuário (0,45%), despesas pessoais (0,25%), saúde e cuidados pessoais (0,08%) e comunicação (0,02%).

Nos últimos 12 meses, o INPC acumula um crescimento de 4,72%. Já no acumulado do ano, o resultado não é diferente, com aumento de 1,77%. Nesta pesquisa, consideram-se famílias residentes nas áreas urbanas das regiões, com rendimentos de um a cinco salários mínimos, cuja pessoa de referência é assalariada. Cenário da inflação nacional A inflação do País desacelerou em março, registrando alta de 0,16%, 0,67 ponto percentual (p.p) menor que em fevereiro, quando marcou 0,83%.