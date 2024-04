Mulheres são presas são ao tentar entrar em presídio na RMF com drogas nos órgãos genitais

Entorpecentes foram identificados por meio do body scanner. Caso aconteceu na Unidade Prisional Professor Clodoaldo Pinto (UP-2), em Itaitinga

Duas mulheres foram presas na Unidade Prisional Professor Clodoaldo Pinto (UP-2), em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O caso foi registrado no último sábado, 6, quando as suspeitas tentaram entrar na unidade com drogas escondidadas nos órgãos genitais.

De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP), as visitantes foram impedidas de ingressar na unidade prisional pois transportavam cocaína.