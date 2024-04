Policial Penal terá concurso com 600 vagas no Ceará; veja detalhes

Ele detalhou que para participar é necessário ter Ensino Médio. Quando for publicado, o edital ficará no site www.sap.ce.gov.br.

O Governo do Ceará realizará concurso público para provimento de 600 vagas no cargo de policial penal, da Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP). O edital será publicado no Diário Oficial do Estado (DOE).

Na ocasião, o governador ainda anunciou edital para a seleção de 200 propostas de negócios feitas por mulheres rurais.

Esta é a primeira seleção, na linha de fomento exclusivo, na política pública do Ceará.

As inscrições começam no dia 18 de abril e vão até 7 de maio, com o edital já disponível no site da Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA). O investimento será de R$ 6 milhões.