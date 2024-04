Concurso do BNDES com salário inicial de R$ 20 mil sai no 2º semestre

O concurso do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) com 150 vagas e salário inicial de R$ 20,9 mil será realizado no segundo semestre deste ano. A confirmação foi dada nesta segunda-feira, dia 8, pela direção do banco.

Serão ofertadas 150 vagas para preenchimento imediato, além de formação de cadastro de reserva.

Os empregados admitidos no novo concurso ingressarão no BNDES em um novo Plano de Cargos e Salários, no cargo de Analista, que exige formação em nível superior, com salário inicial de R$ 20.900.