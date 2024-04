Locais de prova do concurso da Saúde de Fortaleza podem ser consultados; veja

Articulista quinzenal do O POVO

Beatriz Cavalcante Articulista quinzenal do O POVO

Entenda o passo a passo para consultar o local de prova no site da organizadora do certame

Já no site, primeiro o candidato deve clicar no ícone concursos em andamento .

Para verificar o Cartão de Convocação, com o local, sala e o horário, basta acessar o endereço eletrônico da banca organizadora do certame, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) .

Os inscritos no concurso da Saúde de Fortaleza já podem consultar os locais de aplicação da prova, que será realizada neste domingo, 14 de abril.

Foto: Reprodução do site do IBFC Página inicial do IBFC, onde deve-se clicar em 'Concursos em Andamento'

Depois vai aparecer uma lista de certames operados pelo IBFC e deve-se escolher o Fagifor.