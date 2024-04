Custo da construção por metro quadrado sobe para R$ 1.611,38 no Ceará

Com alta de 0,18% em março, o custo da construção por metro quadrado chegou a R$ 1.611,38 no Ceará. O percentual é acima do índice nacional, que alcançou 0,07% neste mês.

De acordo com a pesquisa , do custo total da construção, R$ 930,8 são relativos aos materiais e R$ 680,58 à mão de obra.

Já a mão de obra, com taxa de -0,02%, registrou queda tanto em relação a fevereiro (0,13%), quanto a março do ano anterior (0,40%), 0,15 e 0,42 pontos percentuais, respectivamente.

No resultado regional, a região Norte, com altas em seis dos seus sete estados, e a Sudeste, com altas no Rio de Janeiro e Minas Gerais, ficaram com as maiores variações regionais em março, 0,13%.

As demais regiões apresentaram os seguintes resultados: 0,11% (Nordeste), -0,01% (Sul) e -0,27% (Centro-Oeste).

Com alta nas categorias profissionais, o Rio Grande do Norte foi o estado com a maior taxa em março, 1,03%.