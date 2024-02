Supermercado do Ceará é o melhor do País para trabalhar no varejo, diz ranking

A premiação é realizada pelo Great Place To Work (GPTW) Crédito: Bara Filmes/Divulgação

O Mercadinhos São Luiz conquistou o primeiro lugar no ranking de melhores empresas para trabalhar no varejo em 2023, na categoria grandes empresas (de mil a 9.999 funcionários). Esta é a décima vez que a empresa conquista espaço entre as melhores do País neste segmento, e a primeira vez que assume o topo do pódio. A premiação, realizada pelo Great Place To Work (GPTW), aconteceu nesta quinta-feira, 1º, em São Paulo (SP). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Com unidades nas bandeiras Mercadinhos, Mercadão e Mini, o Grupo MSLZ conta atualmente com 24 lojas em Fortaleza, Eusébio, Juazeiro do Norte e Crato, e quase 3.000 colaboradores.