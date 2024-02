Acordo para instalação de indústria de rações em Varjota, no Ceará, é assinado

O investimento será de R$ 3,7 milhões, sendo R$ 3,2 milhões da Adece e R$ 515 mil referentes à doação do terreno por parte da Prefeitura

A Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece) e a Prefeitura de Varjota estabeleceram uma parceria para a instalação de uma indústria de rações pet com sede em Pernambuco.

O investimento será de R$ 3,7 milhões, sendo R$ 3,2 milhões da Adece e R$ 515 mil referentes à doação do terreno por parte da Prefeitura. O acordo foi fechado nesta quarta-feira, 31.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Assim, será construído um galpão industrial a ser cedido em regime de comodato para abrigar a empresa Cedan Rações, que já tem atuação no município de Serra Talhada, em Pernambuco.