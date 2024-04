Concurso do Seas: confira detalhes do edital com mais de mil vagas no Ceará

Das oportunidades ofertadas, 964 são para nível médio e 116 para nível superior; inscrições começam no dia 17 de abril

O Governo do Ceará publicou o edital para o concurso público do Sistema Educacional de Atendimento Socioeducativo (Seas) do Ceará.

Ao todo, são 1.080 vagas e a remuneração bruta será de R$ 2.654,90, além dos auxílios de alimentação e transportes.

Das oportunidades ofertadas, 964 são para nível médio e 116 para nível superior. Confira todos os detalhes mais abaixo.