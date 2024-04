Governo do Ceará lança concurso público com mais de mil vagas

Vagas são para Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo do Ceará (Seas). Há oportunidades para nível médio e superior

O Governo do Ceará vai realizar concurso com 1.080 vagas para a Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo do Ceará (Seas). A informação foi antecipada pelo governador Elmano de Freitas (PT), em live nas redes sociais.

Das vagas ofertadas, 964 são para nível médio e 116 para nível superior. Entre os cargos de nível superior, haverá 50 vagas de analista socioeducativo e serviço social, 49 de psicologia e 17 para pedagogos.

O edital será disponibilizado no site da Universidade do Estado do Ceará (Uece) será publicado ainda nesta quarta-feira, 27, informou o governador. A abertura de inscrições está prevista para o dia 17 de abril.