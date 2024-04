Grande Fortaleza tem 2ª maior alta do Brasil na prévia da inflação de março

O crescimento foi pressionado pelo grupo de Alimentação e Bebidas Crédito: FERNANDA BARROS

A Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) apresentou uma alta de 0,48% no Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), considerado uma prévia da inflação. Esta foi a segunda maior taxa do Brasil, atrás apenas de Belém, com 0,74%. Além disso, é maior do que a média observada nacionalmente (0,36%). Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 26, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O crescimento foi pressionado por cebola (28,93%), tomate (18,44%) e banana-prata (13,18%). Todas do grupo de alimentação e bebidas.

Já as maiores baixas foram registradas em maracujá (-34,85%), batata-inglesa (-17,77%) e cinema, teatro e concertos (-10,36%).

Em relação aos últimos 12 meses, a RMF obteve o terceiro maior aumento do País, com alta de 4,82%. No acumulado do ano, o crescimento do primeiro trimestre é de 1,94%. Dos nove grupos pesquisados, cinco apresentaram elevação: alimentação de bebidas (0,98%), transportes (0,81%), habitação (0,78%), saúde e cuidados pessoais (0,44%) e comunicação (0,05%).

Outros itens apresentaram queda, como a batata-inglesa (-9,87%), a cenoura (-6,10%) e o óleo de soja (-3,19%). A alimentação fora do domicílio (0,59%) acelerou em relação ao mês de fevereiro (0,48%), em virtude da alta mais intensa da refeição (0,35% em fevereiro para 0,76% em março). O lanche (0,19%) registrou variação inferior à registrada no mês anterior (0,79%). No grupo Transportes (0,43%), houve queda na passagem aérea (-9,08%), que registrou o maior impacto negativo no mês. Por outro lado, a gasolina (2,39%) teve o maior impacto positivo.