Limite para bloqueio do orçamento 'não é questão fácil', diz chefe do TCU

O presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, afirmou que a proposta do governo Lula de colocar um limite para o contingenciamento - bloqueio preventivo - de despesas no Orçamento de 2024 "não é uma questão fácil". Segundo ele, o Ministério Público junto ao TCU poderá ser ouvido sobre o tema. A área técnica do TCU alertou, em parecer, para o risco de o limite no contingenciamento das despesas deste ano infringir a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e a lei de crimes contra as finanças públicas. A análise foi feita em resposta a uma consulta do Ministério do Planejamento, em janeiro. O pedido partiu da própria ministra da pasta, Simone Tebet, segundo Dantas. O Ministério do Planejamento questionou o TCU sobre se o dispositivo incluído na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2024, que determina um valor máximo de contingenciamento de R$ 25,9 bilhões em despesas, poderia infringir alguma regra fiscal.

Ele afirmou que o tema foi avaliado por três auditores, uma exigência da governança do TCU, que apresentaram "opiniões distintas" sobre o assunto, o que mostra quão controverso é. "Há uma controvérsia tão grande que os três auditores, em três instâncias diferentes, deram três opiniões distintas, com ligeiras diferenças, mas distintas, o que mostra que não é uma questão fácil", disse Dantas ao Estadão/Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) e à CNN, durante passagem por Nova York ontem. Nova opinião Diante disso, a unidade de auditoria especializada do TCU propôs que o Ministério Público fosse ouvido sobre o questionamento feito pelo Planejamento para dar uma quarta opinião sobre o assunto, segundo Dantas. Ele disse que tal passo "não é comum" e somente depois disso é que o tema será analisado pelo relator do caso, o ministro Jhonatan de Jesus. "Não sei o que o plenário vai dizer. O plenário é a única instância de pronunciamento do TCU", disse Dantas, questionado sobre se o TCU seguiria a visão da área técnica, que apontou risco de infração no limite de bloqueio no orçamento.