Ceará é o quinto estado no Brasil com mais registros de empresas

O Ceará é o quinto colocado entre os estados com maior percentual de empresas abertas no segundo quadrimestre de 2023. O crescimento no período foi de 5,3% em relação ao 1º quadrimestre do ano. Os dados são do Mapa de Empresas, do Governo Federal.



O Estado possui 39.290 empresas abertas no período de maio a agosto deste ano. Com este número, fica atrás apenas do Maranhão, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro.

Em relação a Sociedade Empresária Limitada (LTDA), o Ceará foi um dos estados que se destacou com o crescimento acima de 15% desse tipo empresarial em relação ao primeiro quadrimestre de 2023.