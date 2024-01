Fortaleza está entre os 11 municípios que detinham quase 25% do PIB em 2021

Os dados são do PIB dos Municípios, divulgado nesta sexta-feira, 15, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Fortaleza está entre os 11 municípios que detinham quase 25% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2021, com 0,8% de participação. Em comparação com 2002, a Capital subiu apenas uma posição no ranking, saindo da 12ª para a 11ª. Os dados são do PIB dos Municípios, divulgado nesta sexta-feira, 15, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um País, estado ou cidade, geralmente em um ano. Em 2021, o valor total de Fortaleza foi de R$ 73,4 bilhões, um crescimento de cerca de 98% em relação à 2010 (R$ 37 bilhões).

Play

Veja os municípios com maior PIB per capita do Ceará São Gonçalo do Amarante: R$ 175.103,17



R$ 175.103,17 Eusébio: R$ 65.008,58



R$ 65.008,58 Maracanaú: R$ 53.410,24



R$ 53.410,24 Aquiraz: R$ 47.245,19



R$ 47.245,19 Pereiro: R$ 34.273,12



R$ 34.273,12 Itaitinga: R$ 32.560,63



R$ 32.560,63 Horizonte: R$ 30.381,03



R$ 30.381,03 Quixeré: R$ 28.397,62



R$ 28.397,62 Caucaia: R$ 28.229,51



R$ 28.229,51 Fortaleza: R$ 27.164,45



R$ 27.164,45 Jijoca de Jericoacoara: R$ 27.106,16



R$ 27.106,16 Sobral: R$ 25.396,38



R$ 25.396,38 Limoeiro do Norte: R$ 23.631,38



R$ 23.631,38 Aracati: R$ 22.637,56



R$ 22.637,56 Tianguá: R$ 22.470,08



R$ 22.470,08 Barbalha: R$ 21.815,78



R$ 21.815,78 Uruoca: R$ 21.318,78



R$ 21.318,78 Morada Nova: R$ 20.731,68



R$ 20.731,68 Icapuí: R$ 20.364,73



R$ 20.364,73 Varjota: R$ 20.292,61 Desconcentração econômica intensificada em 2020 se mantém A tendência histórica de redução relativa da importância econômica dos grandes centros urbanos continuou em 2021. As duas maiores concentrações urbanas do Brasil somaram 23,2% de participação no PIB, após totalizarem 23,6% em 2020. São Paulo passou a responder por 15,4% do PIB brasileiro, contra 16,2% em 2020. Tal resultado foi o recuo mais expressivo dentre todas as concentrações urbanas. O Rio de Janeiro/RJ, porém, aumentou sua participação, passando de 7,4% para 7,8% do PIB brasileiro em 2021. Esse foi o maior avanço verificado dentre as concentrações urbanas que expandiram sua participação no PIB de 2020 para 2021.

Dentre as 185 concentrações urbanas existentes no país em 2021, 132 perderam e 53 aumentaram sua participação no PIB nacional, confirmando a tendência de desconcentração. As grandes concentrações urbanas foram as que tiveram as maiores perdas. Entre as 53 que ganharam peso, somente 6 eram consideradas grandes concentrações urbanas (de um total de 26). Dentre as médias concentrações urbanas, o resultado também foi de redução, porém menos acentuada. Somente 47 médias concentrações urbanas ganharam participação em 2021 (de um total de 159).