Dívidas podem ser negociadas com até 96% de desconto nesta quinta, 21; entenda

Dívidas: técnicos e especialistas em educação financeira estarão em 27 agências centrais dos Correios Crédito: FCO FONTENELE

Fortaleza terá nesta quinta-feira, 21, um Dia D do MegaFeirão Serasa e Desenrola, com apoio do Ministério da Fazenda. A operação especial de negociação de dívidas vai marcar a maior ação de combate à inadimplência já realizada no País. O evento começou por volta das 9h e segue até as 11h. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Técnicos e especialistas em educação financeira estarão em 27 agências centrais dos Correios, em todas as capitais brasileiras, treinados para atender a população. Em Fortaleza, o atendimento especial ocorrerá na agência Central (rua Senador Alencar, 38 - Centro).