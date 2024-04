Consumidor de Fortaleza compromete 47% da renda para pagar dívidas

Os dados são da Pesquisa de Endividamento do Consumidor de Fortaleza, realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio) , por meio do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Ceará (IPDC), divulgados nesta quarta-feira, 20.

Já em relação ao endividamento do consumidor fortalezense, o índice atingiu 73,1%, um aumento de 0,9 pontos percentuais em comparação ao mês anterior. Entretanto, o valor é abaixo do índice registrado no mesmo período de 2023, com 75%.

O comprometimento do consumidor demonstra um pouco de preocupação, afirma Cláudia Brilhante, diretora institucional do Sistema Fecomércio.

O cenário pode ser explicado pelas despesas sazonais do início de ano, especialmente com redução de impostos anuais, como Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e Taxa do Lixo.

"O impacto das despesas sazonais no início do ano é muito forte. É esperado e natural que no mês de março nós tenhamos uma queda na confiança do consumidor e um aumento na inadimplência. Porque o consumidor vem de dezembro com muitas compras, de janeiro com matrícula e material escolar, e fevereiro com muitos impostos. Então ele é muito sazonal, o que impacta negativamente", explica Cláudia.

Quanto às contas pendentes ou dívidas em atraso, houve um aumento de 21,8%, mas ainda abaixo do mesmo período de 2023, que registrou 24,2%.

O perfil do consumidor com contas em atraso destaca-se entre homens com idade entre 25 e 34 anos e renda familiar acima de dez salários-mínimos.

O tempo médio de atraso nas pendências é de 76 dias, sendo o desequilíbrio financeiro a principal justificativa para o não pagamento das dívidas, seguido pela necessidade de adiar o pagamento para outras finalidades, segundo o levantamento.

A taxa de inadimplência potencial apresentou uma queda de 1,4 pontos percentuais em comparação ao mês anterior, situando-se em 9,7%, com consumidores entre 25 e 34 anos e renda acima de dez salários-mínimos.